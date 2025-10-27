Stabilita la riduzione dei premi Inail 2025 per le imprese artigiane

Con la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 22 settembre 2025, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, viene ufficialmente fissata per l’anno 2025 la riduzione dei premi assicurativi dovuti dalle imprese artigiane all’Inail. La misura della riduzione, applicabile alle imprese che non abbiano denunciato infortuni nel biennio 2023/2024 viene quindi stabilita dal Decreto nella percentuale del 5,07% dell’importo del premio dovuto...

