Pensioni, 3,6 miliardi di euro nel triennio per uscite a tappe
Gli addetti ad attività lavorative usuranti o gravose saranno esclusi dall’aumento dei requisiti
I lavoratori che svolgono attività gravose e usuranti sono esclusi per il biennio 2027-2028 dall’aumento di tre mesi dei requisiti di accesso al pensionamento che per tutti gli altri sarà graduale. Per queste due categorie di lavoratori non scatterà dal 1° gennaio 2027 l’innalzamento dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva per andare in pensione, legato in modo automatico all’aspettativa di vita. L’intervento sulle pensioni previsto dalla Manovra 2026 è contenuto nel Documento programmatico...