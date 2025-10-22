Maggiorazione sociale da 20 euro mensili a 1,1 milioni di pensionati
Niente aumento dell’età pensionabile solo per 20mila su 494mila pensioni. Cessata Quota 103 e Opzione Donna resta solo l’Ape sociale
Una platea di 1,1 milioni di soggetti in condizioni disagiate è interessata nel 2026 delle maggiorazioni sociali e i relativi limiti reddituali di un importo pari a 20 euro mensili (260 euro annui).
Sono numeri contenuti nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2026, della misura che riguarda pensionati previdenziali e assistenziali (pensioni e assegni sociali), invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti titolari di pensione che si trovano nelle condizioni reddituali per beneficiare ...