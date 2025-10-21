Inps, un applicativo web aiuta tra codici Ateco e previdenziali

Inps mette a disposizione un nuovo manuale e un applicativo web per il corretto inquadramento previdenziale dei datori di lavoro. Annunciati nel comunicato stampa del 9 ottobre e in via di rilascio, gli strumenti sono stati illustrati in anteprima a «Il Sole 24 Ore» da Antonio Pone, direttore centrale Entrate e direttore generale vicario e da Luca Loschiavo, dirigente della direzione generale Entrate.

Nel servizio “Iscrizione nuova azienda” all’interno della sezione “apertura/variazione azienda” sarà...