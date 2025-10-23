Isopensione con massimale contributivo
Onere aziendale solo fino all’importo soglia nel caso di dipendenti soggetti al metodo di calcolo contributivo
Anche durante l’isopensione, il datore di lavoro versa i contributi pensionistici fino al massimale contributivo per i nuovi iscritti e i lavoratori optanti. Il messaggio Inps 3166/2025 ha fornito ulteriori istruzioni sulla contribuzione correlata a favore dei lavoratori accompagnati in isopensione destinatari del metodo di calcolo puramente contributivo.
Il testo ricorda che, durante il prepensionamento in base all’articolo 4 della legge 92/2012 (accessibile ai datori di lavoro del settore privato...
