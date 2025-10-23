Previdenza

Isopensione con massimale contributivo

Onere aziendale solo fino all’importo soglia nel caso di dipendenti soggetti al metodo di calcolo contributivo

di Antonello Orlando

Anche durante l’isopensione, il datore di lavoro versa i contributi pensionistici fino al massimale contributivo per i nuovi iscritti e i lavoratori optanti. Il messaggio Inps 3166/2025 ha fornito ulteriori istruzioni sulla contribuzione correlata a favore dei lavoratori accompagnati in isopensione destinatari del metodo di calcolo puramente contributivo.

Il testo ricorda che, durante il prepensionamento in base all’articolo 4 della legge 92/2012 (accessibile ai datori di lavoro del settore privato...

Correlati

Messaggio

Gli ultimi contenuti di Previdenza