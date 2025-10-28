Rivalutazione montanti contributivi, definito il coefficiente 2025
Il valore, pari a 1,040445, comunicato in una nota dell’Istat
Ammonta a 1,040445 il valore del tasso annuo di capitalizzazione coefficiente di rivalutazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all’anno 2025, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge 335/1995. Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2025, risulta pari a 0,040445. Lo ha comunicato l’Istat in una nota. Nel 2024 è stato pari a 1,036622.