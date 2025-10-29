Metalmeccanica Confimi, adeguate le retribuzioni per il biennio 2025-2026

Il 28 ottobre, tra Confimi industria meccanica e Fim-Cisl è stata raggiunta l’intesa per l’adeguamento retributivo del biennio 2025–2026. Le parti hanno concordato che, in caso di scostamento inflattivo Ipca superiore all’importo dell’aumento retributivo stabilito con decorrenza 1° giugno 2026, verrà riconosciuto un importo di conguaglio pari allo scostamento rilevato.

Gli incrementi retributivi

L’ipotesi di rinnovo economico prevede, per il biennio 2025–2026 un incremento retributivo complessivo di 100,00 lordi euro per la...