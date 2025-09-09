Modello 770/2025, le procedure di pignoramento presso terzi sono riconciliate nel prospetto SY

Guida alla compilazione del prospetto SY del modello 770 per la riconciliazione delle procedure di pignoramento presso terzi
Nel prospetto SY del modello 770/2025 sono esposti "dati residuali" quali:
a. i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (PPT) diversi da quelli già comunicati nella CU2025 - sezione "lavoro autonomo";
b. le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010;
c. i dati relativi alle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.
Con riferimento alle procedure di pignoramento presso terzi notificate al sostituto di imposta, infatti...