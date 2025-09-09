Modello 770/2025, le procedure di pignoramento presso terzi sono riconciliate nel prospetto SY

[1] La normativa e l'interpretazione ,Nel corso dell'anno 2010, dopo il varo del provvedimento, sono stati numerosi i dubbi operativi. Il problema operativo principale per il sostituto era comprendere quale fosse la natura del debito sottostante il pignoramento secondo uno schema preciso:,1.verifica della natura reddituale del credito;,2.in caso affermativo classificare il credito-reddito;,3.in caso affermativo, se il credito-reddito fosse da escludere dall'assoggettamento a ritenuta (in particolar modo in presenza, di credito alimentare in relazione allo scioglimento di un matrimonio in presenza di figli);,4.in caso di esclusione dall'obbligo di ritenuta, gestione della procedura di esclusione attivata da parte del creditore.,A proposito dell'ultimo punto, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E/2011 ha chiarito che:,- è compito del creditore fornire la dimostrazione che le somme incassate non rientrano tra quelle per cui è prevista la ritenuta del 20%;,- sono escluse dal prelievo una serie di fattispecie extra ratio ovvero di particolare impatto sociale.,Gli adempimenti,La circolare n. 8/E/2011 ha precisato che,- la certificazione al creditore pignoratizio, per quanto concerne le somme erogate e le ritenute effettuate, deve essere fatta dal terzo erogatore entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale gli importi sono stati corrisposti;,- il terzo erogatore deve indicare nel proprio modello 770, tutti i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, oltre alle somme e alle ritenute effettuate (anche nel caso in cui non sia stata applicata ritenuta perché ad esempio le somme non hanno rilevanza reddituale).