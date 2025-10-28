Nomina del rappresentante previdenziale per azienda estera operante in Italia: obblighi e implicazioni operative
Il quesito concerne l’obbligo di nomina di un rappresentante previdenziale in Italia, da parte di un’impresa con sede legale in Romania, che intenda assumere personale italiano per l’esecuzione di lavori nel territorio rumeno. Si esamina il quadro regolatorio in materia di obblighi previdenziali per i datori di lavoro esteri, distinguendo tra attività svolte in Italia e all’estero, con l’obiettivo di chiarire se la nomina del rappresentante previdenziale sia necessaria nel caso prospettato. Il commento...