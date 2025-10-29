Collaborazione e partita IVA sportiva

La domanda Un soggetto - personal trainer - può essere contemporaneamente titolare di Partita Iva (regime forfettario) con la quale fattura ai Clienti privati e avere un contratto di co.co.co. sportiva, in qualità di istruttore sala pesi, con una Società Sportiva Dilettantistica?

È certamente possibile, in linea generale, che un soggetto titolare di partita IVA, anche in regime forfettario, svolga la medesima attività sportiva per la quale è iscritto come lavoratore autonomo anche nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con una società sportiva dilettantistica. La compatibilità tra le due situazioni non incontra, infatti, un divieto normativo espresso: ciò che assume rilievo determinante è la corretta qualificazione giuridica del rapporto instaurato...