Chi cura un familiare disabile può cambiare orario di lavoro

I caregiver familiari, pur non essendo disabili, sono tutelati contro le discriminazioni indirette sul lavoro legate alla disabilità del congiunto assistito. Questo il principio con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea, mediante sentenza pubblicata l’11 settembre (causa C-38/24), ha risposto a un rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione italiana (ordinanza interlocutoria 1788/2024) su un caso che vedeva protagonista una lavoratrice addetta alla sorveglianza della metropolitana di Roma...

