Lo scarso rendimento giustifica i controlli sul dipendente

Legittime le verifiche affidate a un’agenzia investigativa che hanno consentito di verificare condotte fraudolente

di Angelo Zambelli

Se, da un lato, il controllo esercitato da guardie particolari giurate o dal personale di agenzie investigative non può riguardare, in alcun caso, l’adempimento o l’inadempimento della prestazione lavorativa, dall’altro, può invece avere a oggetto il compimento di «atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale». E lo scarso rendimento può giustificare il controllo del dipendente.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con ordinanza 24564/2025, ...

