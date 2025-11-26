Nuovo ufficio di presidenza per i consulenti del lavoro

Giovanni Marcantonio dal 26 novembre 2025 è il nuovo vicepresidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, mentre l’incarico di segretario è assunto da Luca Paone, che subentra nella funzione precedentemente ricoperta dallo stesso Marcantonio. La riorganizzazione dell’Ufficio di presidenza dei consulenti (nella foto) si è resa necessaria a seguito della scomparsa dell’ex vicepresidente, Luca De Compadri. avvenuta lo scorso 10 ottobre. Marcantonio e Paone resteranno in carica...

