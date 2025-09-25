Oltre tutti i divari … la formazione accende la speranza, convegno 3 e 4 ottobre

CIOFS-FP ETS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale) promuove l’evento dal titolo “OLTRE TUTTI I DIVARI … la formazione accende la speranza”, che avrà luogo a Ragusa il 3 e 4 ottobre 2025.

L’evento è pensato come un laboratorio di confronto per la costruzione di politiche dell’istruzione, formazione e lavoro più inclusive, innovative, sostenibili, capaci di garantire l’esercizio dei diritti di cittadinanza indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza.

Il confronto affronterà i principali divari — territoriali, occupazionali, digitali, generazionali e di genere — alla ricerca di soluzioni che possano ricucire il tessuto sociale e rilanciare i territori fragili tenendo le persone al centro, a partire dai giovani e bisognosi.

La scelta di tenere l’evento nei territori che Gesualdo Bufalino chiamava del “far Sud” (lontano sud) vuole rappresentare il rovesciamento di prospettiva, non solo geografica, per rimettere al centro chi troppo spesso resta ai margini.

Il 3 ottobre mattina, dalle 10,30 alle 13,30, si terrà un incontro con gli studenti delle classi quinte delle Scuole Secondarie di secondo grado di Ragusa e Provincia presso il Teatro Tenda, in Via M. Spadola, n. 2.

Il 3 ottobre pomeriggio e il 4 mattina, l’evento avrà luogo presso l’Auditorium San Vincenzo Ferrari, in Via Giardino, n. 1.

L’evento è stato accreditato per la formazione professionale continua dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ragusa con 6 c.f.p.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita previa iscrizione obbligatoria compilando il FORM DI REGISTRAZIONE

Per informazioni, mail info@ciofs-fp.org ǀ Tel. 06.5729911