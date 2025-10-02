Formazione e Iva, a rilento il rimborso di quanto versato dalle Agenzie per il lavoro
Le somme pagate a titolo di riscossione provvisoria devono essere restituite
In arrivo per le agenzie per il lavoro (Apl) le prime pronunce (Cgt Milano, 3540/2025 del 9 settembre) che dichiarano l’estinzione dei giudizi in materia di trattamento Iva della formazione finanziata da Formatemp, in applicazione del regime di definizione speciale delle liti pendenti introdotto dalla legge di Bilancio 2025. Incubo finito, quindi, per le Apl che, senza alcun danno per l’erario, si trovano da anni alle prese con questa vicenda giudiziale.
L’agenzia delle Entrate dimostra tuttavia resistenze...