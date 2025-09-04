Il Corriere delle PagheApprofondimento

Pubblico impiego, tassazione separata anche per l'indennità di fine rapporto

di Maria Giuseppa Greco

N. 33

Le somme corrisposte a titolo di compensazione per la transizione al regime Ifr sono fiscalmente assimilabili al trattamento di fine rapporto

L' Agenzia delle Entrate conferma che le somme erogate una tantum, in conseguenza di una modifica regolamentare del trattamento previdenziale riservato ai dipendenti, possono fruire del regime fiscale a tassazione separata in quanto considerate equipollenti al TFR. L'ente istante rappresenta di aver sottoscritto un nuovo Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale e di aver previsto un nuovo regime previdenziale denominato Indennità di fine rapporto (IFR). Le somme corrisposte...

Argomenti

I punti chiave

  1. Natura giuridica del TFR e regime fiscale applicabile
  2. La posizione dell'Amministrazione Finanziaria
  3. Osservazioni conclusive

