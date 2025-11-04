Quota 100 e divieto di cumulo, possibile la sospensione breve della pensione

Anche dopo la sentenza 30994/2024 della Cassazione, i giudici di merito hanno la possibilità di decidere che il divieto di cumulo tra quota 100 e reddito da lavoro comporti la sospensione della pensione per un periodo di tempo limitato e non per l’intero anno. Questo è il senso della sentenza 162/2025 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, del Dl 4/2019.

Il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione...