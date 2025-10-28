Civ Inps, calano le uscite anticipate. Spesa pensionistica a 320 miliardi (+5,4%)

Si riducono le uscite pensionistiche anticipate, crescono le prestazioni assistenziali e sociali tra il 2023 e il 2024, quando la spesa per le pensioni è passata da 304 miliardi a 320 miliardi, con una crescita nominale del 5,4% trainata soprattutto dall’indicizzazione delle pensioni, per l’adeguamento alla variazione dei prezzi al consumo.

Nel rendiconto sociale 2024 dell’Inps presentato questa mattina dal Consiglio di indirizzo e sorveglianza (Civ) dell’Istituto, le pensioni previdenziali complessivamente...