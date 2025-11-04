Rapporti di lavoro

Rappresentatività sindacale: a quando, finalmente, una nuova legge?

Relazioni industriali ancora rette dall’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, prima amputato, poi corretto

di Adalberto Perulli

Pochi credono che il diritto possa essere un sistema prevedibile e calcolabile, come accade per le leggi di natura che regolano i fenomeni secondo criteri fisico-chimici e matematici. Eppure, un minimo di certezza dovrebbe garantire i rapporti economici e sociali anche nel convulso settore del diritto sindacale e delle relazioni industriali. Come possono le parti sociali svolgere un ruolo positivo per il buon governo delle complesse dinamiche industriali se le regole del gioco non sono chiare, ed...

