Rassegna dell'Agenzia delle Entrate

I punti chiave
- Reddito di lavoro autonomo, bonus edilizi, interessi attivi e premio per assicurazione professionale
- Regime forfetario e margine iva compatibili
- Italia-Spagna: individuazione del paese di imposizione degli utili
- Flat Tax attività di libera professione intramuraria dei medici
- Spese di trasferta all'estero e obbligo di tracciabilità
- Riaddebito dei costi comuni di studio professionale
- Contributi sanitari deducibili per i pensionati
- Auto aziendali assegnate ai dipendenti dopo il 30 giugno 2025
- Benefit ai dipendenti in sostituzione di erogazioni monetarie
- Tassazione misure compensative corrisposte ai dipendenti
- Bonus ai dipendenti, tassazione irpef per i residenti
- Esenzione irpef e irap per le borse di studio da Its Academy
- Aliquota ridotta sui dividendi al socio russo
- Valutazione partecipazioni in SICAV
- NASpi e regime impatriati