RassegnaAgenzia delle Entrate

Rassegna dell'Agenzia delle Entrate

di Salvatore Servidio

N. 33

Guida al Lavoro
Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Reddito di lavoro autonomo, bonus edilizi, interessi attivi e premio per assicurazione professionale
  2. Regime forfetario e margine iva compatibili
  3. Italia-Spagna: individuazione del paese di imposizione degli utili
  4. Flat Tax attività di libera professione intramuraria dei medici
  5. Spese di trasferta all'estero e obbligo di tracciabilità
  6. Riaddebito dei costi comuni di studio professionale
  7. Contributi sanitari deducibili per i pensionati
  8. Auto aziendali assegnate ai dipendenti dopo il 30 giugno 2025
  9. Benefit ai dipendenti in sostituzione di erogazioni monetarie
  10. Tassazione misure compensative corrisposte ai dipendenti
  11. Bonus ai dipendenti, tassazione irpef per i residenti
  12. Esenzione irpef e irap per le borse di studio da Its Academy
  13. Aliquota ridotta sui dividendi al socio russo
  14. Valutazione partecipazioni in SICAV
  15. NASpi e regime impatriati

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro