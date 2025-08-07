Rassegna della Cassazione

RassegnaCassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 31

I punti chiave

  1. Il licenziamento intimato per raccomandata non ritirata si presume perfezionato a seguito della compiuta giacenza della lettera
  2. L'invio tardivo del certificato medico non sana l'assenza ingiustificata
  3. Sussiste la giusta causa di licenziamento nei casi di potenziale conflitto di interessi del dirigente anche se non c'è pregiudizio economico
  4. La perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente: riparto dell'onere probatorio
  5. Non sussiste abuso del diritto al permesso ex art. 33 L. 104/1992 allorchè il tempo non lavorato sia impiegato, in misura prevalente, per l'assistenza

