Rassegna della Cassazione

I punti chiave
- Licenziamento per reati extralavorativi, legittimo attendere la sentenza definitiva di condanna
- È illegittimo il licenziamento del dirigente intimato prima del decorso del termine per presentare le giustificazioni
- È necessario il fondato sospetto per poter utilizzare il report investigativo ai fini del licenziamento
- Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, grava sull'infermiere l'onere di provare che le attività di vestizione e svestizione vengono svolte prima e dopo la timbratura
- Legittimità dei c.d. controlli difensivi in senso stretto per mezzo di agenzia di investigazioni