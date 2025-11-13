Rassegna della Cassazione

RassegnaCassazione

  1. Licenziamento per reati extralavorativi, legittimo attendere la sentenza definitiva di condanna
  2. È illegittimo il licenziamento del dirigente intimato prima del decorso del termine per presentare le giustificazioni
  3. È necessario il fondato sospetto per poter utilizzare il report investigativo ai fini del licenziamento
  4. Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, grava sull'infermiere l'onere di provare che le attività di vestizione e svestizione vengono svolte prima e dopo la timbratura
  5. Legittimità dei c.d. controlli difensivi in senso stretto per mezzo di agenzia di investigazioni

