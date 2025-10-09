Rassegna della Cassazione

I punti chiave
- Limiti al controllo datoriale sulle email dei dipendenti e inutilizzabilità a fini probatori
- Infortunio sul lavoro: riparto dell'onere della prova e obbligo di vigilanza del datore di lavoro
- La tutela reintegratoria come rimedio al recesso per mancato superamento della prova laddove sia accertata la nullità del patto
- Nullo il patto di prova privo dell'indicazione delle mansioni
- La responsabilità del committente negli infortuni sul lavoro
Convegno nazionale AGI 2025 - Benvenuti a Cagliari 2025
di Giuliana Murino - Presidente AGI Sardegna