Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 38

  1. Limiti al controllo datoriale sulle email dei dipendenti e inutilizzabilità a fini probatori
  2. Infortunio sul lavoro: riparto dell'onere della prova e obbligo di vigilanza del datore di lavoro
  3. La tutela reintegratoria come rimedio al recesso per mancato superamento della prova laddove sia accertata la nullità del patto
  4. Nullo il patto di prova privo dell'indicazione delle mansioni
  5. La responsabilità del committente negli infortuni sul lavoro

