Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 44

Argomenti

I punti chiave

  1. Licenziamento di un lavoratore impiegato all'estero e individuazione della legge applicabile
  2. La comunicazione tardiva del licenziamento disciplinare non dà diritto alla reintegra
  3. In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, i messaggi WhatsApp del lavoratore non sono idonei a provare la gravità della malattia ai fini della non computabilità delle assenze
  4. Revoca tardiva del licenziamento durante la gravidanza: la nullità del primo licenziamento non può essere sanata
  5. Legittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente che riceve denaro da un imprenditore che ha rapporti economici con l'Ente cui appartiene

