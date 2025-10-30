Rassegna della Cassazione

I punti chiave
- L'obbligo di lavaggio dei D.P.I. grava sul datore di lavoro
- Non ha diritto all'indennizzo dell'Inail il lavoratore che causa un incidente violando il codice della strada
- È stagionale il lavoro prestato per attività intrinsecamente connesse all'alternarsi delle stagioni
- Appalto di servizi non contratto di trasporto: responsabilità solidale del committente
- Il computo dell'aspettativa sindacale nell'anzianità convenzionale ai fini della determinazione del trattamento minimo complessivo di garanzia dei dirigenti