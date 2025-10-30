RassegnaCassazione

Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 41

Guida al Lavoro
Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. L'obbligo di lavaggio dei D.P.I. grava sul datore di lavoro
  2. Non ha diritto all'indennizzo dell'Inail il lavoratore che causa un incidente violando il codice della strada
  3. È stagionale il lavoro prestato per attività intrinsecamente connesse all'alternarsi delle stagioni
  4. Appalto di servizi non contratto di trasporto: responsabilità solidale del committente
  5. Il computo dell'aspettativa sindacale nell'anzianità convenzionale ai fini della determinazione del trattamento minimo complessivo di garanzia dei dirigenti

