RassegnaCassazione

Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 33

Guida al Lavoro
Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro inefficace in mancanza delle formalità prescritte dalla legge
  2. Niente reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo per tardività della contestazione
  3. L'onere della prova del danno da mobbing è a carico del lavoratore
  4. È valido il patto di prova contenente richiamo al CCNL, purché specifico e relativo a un profilo professionale definito
  5. È legittimo il licenziamento del lavoratore che abusa dei permessi lavorativi ex. L. 104/1992

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro