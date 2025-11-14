Rassegna del merito - Foro di Roma

Argomenti
I punti chiave
- Il giudice competente nelle controversie di lavoro agile
- La prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto
- Infermiere professionale e oss: i criteri distintivi
- La pandemia giustifica la rinegoziazione del contratto di agenzia
- Non si può consentire agli ex dipendenti di continuare a lavorare in azienda
- Cessione d'azienda: no al termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnazione
- Procedimento disciplinare: quando le decadenze sono stabilite dal ccnl
- Lo stabile inserimento del giornalista fattore costitutivo della subordinazione
- Ritorsiva la revoca delle facilitazioni di viaggio per gli assistenti di volo
- Il dirigente sindacale non è (sempre) un dirigente