RassegnaMerito

Rassegna del merito - Foro di Roma

di Studio Montemarano

N. 43

Guida al Lavoro
Argomenti

I punti chiave

  1. Il giudice competente nelle controversie di lavoro agile
  2. La prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto
  3. Infermiere professionale e oss: i criteri distintivi
  4. La pandemia giustifica la rinegoziazione del contratto di agenzia
  5. Non si può consentire agli ex dipendenti di continuare a lavorare in azienda
  6. Cessione d'azienda: no al termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnazione
  7. Procedimento disciplinare: quando le decadenze sono stabilite dal ccnl
  8. Lo stabile inserimento del giornalista fattore costitutivo della subordinazione
  9. Ritorsiva la revoca delle facilitazioni di viaggio per gli assistenti di volo
  10. Il dirigente sindacale non è (sempre) un dirigente

