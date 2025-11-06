Regione Lombardia: bando per certificazione della parità di genere
Rivolto a micro, piccole e medie imprese, dispone di una dotazione finanziaria complessiva superiore a 4,65 milioni
L’opportunità
Regione Lombardia promuove la parità di genere in ambito lavorativo attraverso l’iniziativa “Verso la certificazione della parità di genere – Annualità 2025-2027”, un’iniziativa inserita nel Programma Regionale FSE+ 2021-2027, Priorità 1 “Occupazione”.
Questo bando si colloca nella scia della legge 162/2021, che ha introdotto in Italia la certificazione della parità di genere, e si pone l’obiettivo di promuovere percorsi aziendali concreti per ridurre il divario di genere, valorizzare il talento femminile...