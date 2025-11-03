Rider: anche se sono lavoratori autonomi, vanno tutelati come subordinati
Per la Cassazione vanno considerati a tutti gli effetti dei collaboratori etero-organizzati a cui va applicata la disciplina prevista per i dipendenti
La Corte di cassazione, con una recentissima pronuncia (sezione lavoro, 31 ottobre 2025, n. 28772) è tornata sul trattamento da riservare ai ciclofattorini che operano nell’ambito delle piattaforme digitali, confermando la linea giurisprudenziale già adottata: ratificando quanto già sancito in sede di giudizio di merito, la Corte di legittimità ha affermato categoricamente che i rider, anche se inquadrati formalmente come collaboratori autonomi, devono essere considerati in effetti dei collaboratori...
