Rinnovato il contratto per i lavoratori dell’industria dei laterizi

Il 31 ottobre, tra Confindustria ceramica raggruppamento laterizi, Assobeton, Feneal, Filca e Fillea è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle aziende esercenti la produzione di laterizi e manufatti cementizi. Il contratto, avente validità triennale, decorre dal 1° ottobre 2025 e scade il 30 settembre 2028.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Viene introdotto l’articolo 9 bis contenente la disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a giovani tra i 18...