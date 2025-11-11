Sconto di sette punti sul tasso di premio Inail alle aziende virtuose
Il bonus previsto dal decreto sicurezza lavoro arriverà in automatico. Restano invariate le aliquote nei casi di malus
«Un ulteriore sconto di sette punti sul tasso di premio, di cui potranno beneficiare tutte quelle aziende che hanno registrato un andamento favorevole di infortuni e malattie professionali, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività. Una misura importante, che vale oltre 500 milioni di euro solo il prossimo anno - ci racconta, in anteprima, il presidente dell’Inail, l’economista Fabrizio D’Ascenzo, a qualche giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie generale 254 del...