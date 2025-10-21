Rapporti di lavoro

Smart working, grandi imprese vicine al livello massimo

Il ricorso allo strumento cresce anche nelle medie imprese e nella Pa nel 2024 i lavoratori agili sono stati 3 milioni e 575mila, in aumento dello 0,6%

di Cristina Casadei

Nelle banche, nei mesi scorsi, si sono susseguiti diversi accordi sindacali con cui lo smart working, usato prevalentemente nel back office e nelle direzioni generali, ha cominciato ad essere sperimentato anche nelle filiali. È un settore il credito che, con le assicurazioni, vanta alcune tra le esperienze più mature su questa forma di flessibilità che è la più utilizzata per migliorare la conciliazione vita lavoro delle persone. L’estrema versatilità dello strumento ha fatto sì che molte società...

Gli ultimi contenuti di Rapporti di lavoro