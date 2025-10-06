Rapporti di lavoro

Stagionali del settore turistico alberghiero, ripartite le quote a livello territoriale

di Marcello Mello

Il Ministero del Lavoro, con la nota direttoriale 3891/2025 del 1° ottobre, ha comunicato l’attribuzione territoriale di 9.783 quote di ingresso per lavoratori stranieri stagionali nel settore turistico-alberghiero, previste dal Dpcm 27 settembre 2023 sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Il provvedimento dà attuazione a quanto...

Correlati

Nota

Gli ultimi contenuti di Rapporti di lavoro