Stagionali del settore turistico alberghiero, ripartite le quote a livello territoriale
Il Ministero del Lavoro, con la nota direttoriale 3891/2025 del 1° ottobre, ha comunicato l’attribuzione territoriale di 9.783 quote di ingresso per lavoratori stranieri stagionali nel settore turistico-alberghiero, previste dal Dpcm 27 settembre 2023 sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.
Il provvedimento dà attuazione a quanto...
