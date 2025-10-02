Su oltre mille contratti collettivi 99 grandi accordi coprono da soli il 97% dei dipendenti

Negli ultimi trent’anni si è assistito alla proliferazione di una miriade di contratti sotto la spinta, soprattutto, delle micro sigle sindacali. Ma si tratta di una frammentazione più apparente che reale, perché dei 1.017 contratti collettivi nazionali censiti dall’Archivio nazionale del Cnel nel settore privato (al 31 dicembre 2024), il 97% degli oltre 14,6 milioni di lavoratori dipendenti tracciati con i flussi Uniemens sono coperti dai 99 Ccnl più applicati, sottoscritti da organizzazioni di ...

