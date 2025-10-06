Ccnl Cemento, calce industria - Retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° ottobre 2025, dal Verbale di accordo dell'8.5.2025, riportiamo la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro.
I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:
a) Retribuzione lorda
- Minimi retributivi, EDR, contingenza, indennità funzione quadro, elemento di garanzia retributiva e 2 scatti di anzianità;
- numero mensilità considerate: 13;
- festività retribuite: 4 novembre;
- assenteismo: 2% malattia, 0,5 % maternità, 2% infortuni e 0,5% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d'orario).
b) Retribuzione netta
- trattenute previdenziali...
