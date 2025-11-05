Subappalti, giro di vite su controlli e obbligo di notifica
Il decreto legge 159/2025 introduce nuove disposizioni per contrastare le irregolarità
Dopo un complesso iter, che ha visto in questi mesi un intenso confronto non solo con le parti sociali ma anche con il mondo delle professioni, ha preso corpo il Dl 159/2025, recante “misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” che, coerentemente con la strategia d’intervento messa a punto già a partire dal 2023 dal ministero del Lavoro, punta a un ulteriore innalzamento delle tutele per la salute e la sicurezza delle lavoratrici...