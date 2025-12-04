Agevolazioni

Taxi pagato in contanti, il rimborso spese è tassato

I costi sostenuti devono essere saldati con modalità tracciabili

di Cristian Valsiglio

Taxi pagato in contanti durante una trasferta Italia? Il rimborso spese dovrà essere tassato. A ribadirlo è l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 302/2025.

Il quesito, proveniente da un ministero, riguarda il corretto regime tributario dei rimborsi delle spese di taxi effettuati in contanti in occasione di una trasferta. Come correttamente...

