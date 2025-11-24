Risarcimento o riparazione del danno se manca la parità retributiva

Le tutele dei lavoratori contro la discriminazione retributiva fra uomini e donne, contenute nel capo III della direttiva 970/2023, sono molto incisive. L’articolo 14 prevede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché tutti i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione possano disporre di procedimenti giudiziari finalizzati all’applicazione dei diritti e degli obblighi connessi a detto principio. Tali procedimenti, secondo ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi