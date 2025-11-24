Risarcimento o riparazione del danno se manca la parità retributiva
Vanno cancellati gli effetti economici della discriminazione subita dal lavoratore
Le tutele dei lavoratori contro la discriminazione retributiva fra uomini e donne, contenute nel capo III della direttiva 970/2023, sono molto incisive. L’articolo 14 prevede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché tutti i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione possano disporre di procedimenti giudiziari finalizzati all’applicazione dei diritti e degli obblighi connessi a detto principio. Tali procedimenti, secondo ...