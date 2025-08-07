SpecialiPratica Professionale

Trattamento di fine rapporto, la disciplina e il calcolo in busta paga

Tfr: dalle disposizioni normative al calcolo operativo alla luce degli ultimi orientamenti di giurisprudenza e di prassi

di Barbara Garbelli, Massimiliano Matteucci, Gianluca Pillera

Un'analisi tecnico-operativa completa del trattamento di fine rapporto (TFR), articolata su base normativa, fiscale, contabile e giurisprudenziale.

Dopo aver delineato le disposizioni civilistiche di riferimento, in particolare l'art. 2120 c.c., un approfondimento delle modalità di accantonamento, rivalutazione e tassazione del TFR.

Dalla composizione della retribuzione utile ai fini del TFR, al calcolo della quota annua, dal trattamento delle sospensioni alla gestione nei casi particolari.

Ampio spazio...

