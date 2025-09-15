Vietato indicare sul tabellone turni i motivi di assenza dei dipendenti
Anche se l’azienda è obbligata per legge a pubblicare gli orari dei lavoratori
Il datore di lavoro non può diffondere, neppure in forma di sigle o abbreviazioni, i motivi delle assenze dei dipendenti tramite bacheche aziendali o comunicazioni interne, in quanto queste comunicazioni violano il diritto alla riservatezza dei lavoratori. È questo il principio affermato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 363/2025 del 23 giugno.
La vicenda prende avvio da un reclamo sindacale per conto di alcuni lavoratori del settore trasporto, i quali lamentavano...
di Giada Benincasa