Trasferte: disciplina analitica e divergenze tra esenzione reddituale e deducibilità dei costi

La domanda

Pinco è dipendente della società Alfa S.r.l. e nel mese di settembre 2025 effettua una trasferta di un giorno al di fuori del territorio comunale (in Italia).Il datore di lavoro Alfa S.r.l. applica il sistema di rimborso analitico.Il dipendente sostiene spese di vitto e alloggio per un importo complessivo di 300 euro, regolarmente documentato (fattura intestata al datore con indicazione del fruitore dipendente), pagato con strumenti tracciabili (carta di debito personale). Successivamente, previa presentazione della documentazione e della nota spese, riceve il rimborso dal datore di lavoro.Qual è il regime fiscale del rimborso ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente?Il rimborso è deducibile ai fini IRES per la società?