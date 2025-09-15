Trasferte: disciplina analitica e divergenze tra esenzione reddituale e deducibilità dei costi
Nel caso prospettato ci troviamo di fronte a una trasferta di un giorno effettuata in Italia (al di fuori del territorio comunale), gestita dal datore di lavoro con il sistema analitico.
Il dipendente:
1. Sostiene spese di vitto e alloggio documentate da idoneo documento fiscale (fattura intestata al datore con indicazione del fruitore dipendente), ad esempio:
o imponibile € 272,72
o IVA 10% € 27,28
o totale € 300
NB. La casistica del quesito è quella della fattura relativa al vitto e alloggio intestata...