Obbligo di iscrizione a Fondo-Est
L’iscrizione a un fondo di assistenza sanitaria integrativa rientra nel contratto collettivo di lavoro applicabile e diventa quindi un elemento del contratto che regola il rapporto tra singolo lavoratore e datore di lavoro.
Rilevante è l’interpretazione del Ministero del Lavoro sulla possibilità di attribuire natura obbligatoria anziché normativa alle clausole relative all’istituzione di un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa contenute nei CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario della...