Obbligo di iscrizione a Fondo-Est

di Barbara Garbelli

La domanda

A quali responsabilità va incontro il datore di lavoro che si rifiuta di iscrivere i lavoratori e quindi versare i relativi contributi obbligatori a Fondo-Est? I lavoratori possono chiedere direttamente al datore di lavoro il risarcimento delle spese mediche sostenute che ben avrebbero potuto essere coperte dal Fondo?

L’iscrizione a un fondo di assistenza sanitaria integrativa rientra nel contratto collettivo di lavoro applicabile e diventa quindi un elemento del contratto che regola il rapporto tra singolo lavoratore e datore di lavoro.

Rilevante è l’interpretazione del Ministero del Lavoro sulla possibilità di attribuire natura obbligatoria anziché normativa alle clausole relative all’istituzione di un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa contenute nei CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario della...

