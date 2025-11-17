Accordi di cooperazione e campagne mediatiche nel Dpcm flussi

Sulla Gazzetta Ufficiale 230/2025 è stato pubblicato il Dl 146/2025 che ha introdotto nuove disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, in attuazione del quale, è stato emanato il Dpcm 2 ottobre 2025 (decreto flussi), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 240/2025.

Stato dell’arte e profili applicativi

Nel Dpcm 2 ottobre 2025, che disciplina i flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028, la cooperazione migratoria assume un...