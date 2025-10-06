Ai fini dell’adeguamento all’inflazione, l’importo della pensione deve includere gli assegni vitalizi

Il meccanismo di adeguamento dell’importo delle pensioni all’inflazione introdotto dal decreto legge 65/2015 ha effetto retroattivo e non lede un ipotetico affidamento dei pensionati. Così la Cassazione che, con l’ordinanza 26753/2025, ha di conseguenza confermato che, ai fini della perequazione, si tiene conto anche assegni vitalizi percepiti dai singoli pensionati.

Un ex parlamentare ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’appello di Firenze che ha ritenuto retroattive...