Al lavoro fino a 70 anni solo con accordo tra le parti
Illegittimo il licenziamento di un lavoratore per raggiungimento dei requisiti pensionistici dopo un accordo tacito di trattenimento in servizio
Con la curva demografica in picchiata e le difficoltà nel trovare nuove risorse o talenti, gli strumenti volti a favorire la prosecuzione dell’attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile sono tornati di attualità.
Con l’articolo 24, comma 4, del decreto Salva Italia (Dl 201/2011), convertito in legge 214/2011, in particolare, il legislatore ha previsto un meccanismo di incentivazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai settant’anni di età attraverso l’operatività...