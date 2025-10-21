Al via le domande per il bando Autoimpiego Centro Nord

L’opportunità

Era stato preannunciato nei mesi scorsi, con l’approvazione a luglio 2025 del Decreto attuativo che ha definito criteri e modalità del bando: ora Autoimpiego Centro-Nord diventa operativo, con l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande. Autoimpiego Centro-Nord è una misura agevolativa promossa dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, gestita da Invitalia, che ha l’obiettivo di incentivare l’avvio di nuove imprese, attività autonome o libere professioni da parte di giovani...