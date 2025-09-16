Al via l’assistente virtuale del Ministero per i giovani Neet

AppLI, l’assistente virtuale sperimentale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, realizzato in collaborazione con Inps e progettato per affiancare i giovani Neet (Not in Education, Employment or Training) in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo, è operativo. Ne dà notizia, sul proprio sito ufficiale, il ministero del Lavoro.

«La tecnologia, quando è ben progettata e usata con responsabilità, può accorciare le distanze, rendere i servizi più semplici...