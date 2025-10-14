Aliquota del 10% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali
Con due miliardi di euro si sostiene l’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita per i dipendenti del settore privato
Una spinta all’adeguamento delle retribuzioni contrattuali al costo della vita attraverso l’applicazione di un’aliquota Irpef ridotta al 10% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del privato in attuazione di rinnovi dei Ccnl.
Nella legge di Bilancio, che è in via di definizione, la cedolare secca del 10% verrà applicata agli aumenti contrattuali frutto dei rinnovi, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (e fino al 31 dicembre 2028) per i lavoratori del privato, per l’intero periodo di vigenza...