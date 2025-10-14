L’Irpef domina la manovra: agli sconti 5,6 miliardi su 18
Misure indirizzate al taglio della seconda aliquota e detrazioni per la famiglia. Venerdì il via libera
A conti fatti, sarà l’Irpef la regina della manovra. E assorbirà quasi un terzo dei 18 miliardi di interventi illustrati ieri da Giancarlo Giorgetti nel consiglio dei ministri che ha esaminato il Dpb, il programma di bilancio da inviare a Bruxelles entro la mezzanotte di domani, e approvato il decreto anticipi. Il taglio di due punti dell’aliquota di mezzo, dal 35% al 33% con esclusione dei soli redditi da 200mila euro in su, costerà poco meno di 3 miliardi, altri 1,8 miliardi saranno destinati alla...