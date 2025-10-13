Tfr mensile in agricoltura, contrasto tra contratto nazionale e provinciali
Alcuni accordi territoriali lo consentono per gli operai a tempo determinato, mentre quello nazionale non lo prevede
La nota 616/2025 dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 3 aprile scorso, che si è espressa per l’impossibilità dell’erogazione mensile delle quote di Tfr oltre il triennio sperimentale 2015-2018 previsto dall’articolo 1, comma 26, della legge 190/2014, ha generato dubbi sulla gestione del trattamento spettante agli operai a tempo determinato (Otd) occupati in agricoltura.
Si deve anzitutto precisare che la norma, invero, per espressa previsione, non contempla i lavoratori agricoli. Infatti, per...